Il sindaco di Bari, Leccese, ha commentato le recenti spaccate nella città, evidenziando la collaborazione con Prefetto e Questore. Ha inoltre richiesto un incremento di forze dell’ordine e risorse dal Governo per affrontare efficacemente il fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini. La comunicazione sottolinea l'impegno istituzionale nel contrastare questo problema e nel rafforzare la presenza delle autorità sul territorio.

«Sul fenomeno delle spaccate sono in costante contatto con il Prefetto e il Questore, con cui la collaborazione è continua e leale. Le forze dell’ordine, spesso con grande impegno, riescono a individuare i responsabili, ma è evidente che non basta: occorre intervenire alla radice del problema». Sul fenomeno delle spaccate, che negli ultimi giorni preoccupa i commercianti del centro, dopo i diversi episodi accaduti, è intervenuto nel pomeriggio di ieri il sindaco di Bari Vito Leccese, che dello stesso argomento e della sicurezza in città ha parlato nella giornata di ieri nel corso della riunione della Consulta Anci dei Comuni capoluogo di provincia, coordinata dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ha dato ufficialmente avvio alla costruzione di una proposta di nuovo Patto nazionale per il diritto alla sicurezza dei cittadini e la vivibilità delle città, da sottoporre al Governo e al Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sicurezza Bari, il sindaco Leccese sulle spaccate: «Più forze dell'ordine e risorse dal Governo»

