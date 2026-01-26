Sicurezza e disagio giovanile Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli Gd in coro | I sindaci chiedano più forze dell' ordine al Governo

I Giovani Democratici di Ancona, rappresentati dai consiglieri Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli, hanno evidenziato la necessità di un incremento delle forze dell’ordine per affrontare i problemi di sicurezza urbana e disagio giovanile. In una conferenza stampa, hanno chiesto ai sindaci di sollecitare il Governo a intervenire con maggiori risorse, sottolineando l’importanza di risposte concrete per migliorare la sicurezza cittadina.

ANCONA – Problema sicurezza in città e disagio giovanile. Sul tema prendono la parola i Giovani Democratici di Ancona attraverso i consiglieri comunali Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli che questa mattina, lunedì 26 gennaio, attraverso una conferenza stampa hanno fatto sapere in maniera chiara, univoca e priva di fraintendimenti la loro posizione che alla fin fine non è nemmeno così scontata come qualcuno potrebbe pensare, dopo la serie di episodi di violenza giovanile verificatisi soprattutto nel centro cittadino negli ultimi mesi. Ebbene questa è così riassumibile: niente come concentrarsi su ragazzi che partono da condizioni svantaggiate per garantire loro le stesse condizioni è un tema di sinistra; la destra nel corso del tempo però se ne è impossessata per farne “becera” propaganda; i sindaci attraverso l’Anci dovrebbero chiedere più forze dell’ordine in città, oltre che un nuovo bando Periferie utile a riqualificare i quartieri cittadini, dato che l’ultimo risale al 2018; oratori e società sportive dovrebbero ricevere più sostegno da parte del Comune.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il sindaco di Bari, Leccese, ha commentato le recenti spaccate nella città, evidenziando la collaborazione con Prefetto e Questore.

Recenti episodi di violenza a San Leonardo hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

