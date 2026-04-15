sicurezza flaminia arriva il controllo elettronico

Lungo la via Flaminia, nella zona del Disco, sarà presto installato un sistema di controllo elettronico della velocità. L’intervento mira a monitorare i veicoli che transitano in quella tratta. La presenza di telecamere e dispositivi di rilevamento automatizzato permetterà di verificare il rispetto dei limiti di velocità stabiliti. L’installazione si inserisce in un piano volto a migliorare la sicurezza stradale in quella zona.

Sicurezza lungo la via Flaminia, in arrivo il controllo elettronico della velocità nella zona del Disco. Zona dove, lunedì, si è verificato l’investimento di un uomo di 48 anni rimasto gravemente ferito. Ad annunciare il provvedimento, ieri, è stata l’amministrazione, in virtù della pericolosità del tratto e dell’intensità del traffico. Dal Castello, ieri, hanno spiegato come il punto dove si è verificato l’incidente sia da tempo sotto osservazione: in entrambi i lati della carreggiata si trovano due fermate del bus, una in direzione sud e una in direzione nord, utilizzate anche dagli studenti del Cambi-Serrani. Negli orari di entrata e uscita da scuola si registrano numerosi attraversamenti pedonali, ravvicinati e continui, che aumentano il livello di rischio in un’arteria già molto trafficata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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