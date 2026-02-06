Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Ecco le novità del pacchetto sicurezza

Nella puntata del 6 febbraio 2026, Flaminia Camilletti ci mostra le principali novità del nuovo pacchetto sicurezza approvato dal governo. La giornalista spiega quali misure sono state introdotte e come potrebbero influenzare la vita quotidiana degli italiani. Con parole chiare e dirette, Camilletti mette in evidenza i cambiamenti che si stanno preparando per il sistema di sicurezza nazionale.

Ecco #DimmiLaVerità del 6 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo tutte le novità del pacchetto sicurezza.

