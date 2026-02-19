Carnevale a Civita Castellana la Flaminia gioca a porte chiuse per motivi di sicurezza

A causa di problemi di sicurezza, la partita di serie D tra Flaminia Civita Castellana e Olbia si giocherà senza pubblico. La decisione è arrivata poche ore prima dell'inizio dell'incontro previsto per domenica 22 febbraio. La società ha deciso di chiudere gli accessi allo stadio per evitare rischi. I tifosi sono rimasti delusi, ma il rispetto delle norme di sicurezza ha prevalso. La partita si svolgerà comunque, senza la presenza degli spettatori, come stabilito dalle autorità locali.

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunito in prefettura ha optato per il divieto di accesso al pubblico allo stadio Madami in concomitanza con l'ultima sfilata della manifestazione La sfida di serie D tra Flaminia Civita Castellana e Olbia, in programma per domenica 22 febbraio, si disputerà a porte chiuse. Lo ha stabilito il prefetto di Viterbo Sergio Pomponio al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 19 febbraio. "L'incontro - spiega la prefettura - è stato convocato a seguito della richiesta formalmente avanzata il 18 febbraio dalla società sportiva Flaminia Civita Castellana, la quale, a fronte dell'impossibilità di individuare soluzioni alternative di orario o di impianto, ha domandato di poter disputare la partita a porte chiuse.