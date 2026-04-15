Sicurezza del distretto orafo | riunione in Prefettura con istituzioni e rappresentanti del settore

Il 15 aprile 2026 si è svolta una riunione in Prefettura a Arezzo, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del settore orafo. L’incontro ha riguardato questioni legate alla sicurezza nel distretto orafo della zona. Sono stati discussi aspetti relativi alla protezione delle attività industriali e alla prevenzione di situazioni di rischio. La riunione si è conclusa con l’impegno di mantenere il dialogo aperto tra le parti coinvolte.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Nella mattinata odierna si è tenuta presso il Palazzo del Governo una riunione dedicata alla sicurezza del distretto orafo, convocata dal Prefetto con la partecipazione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, del Presidente della Camera di Commercio Arezzo–Siena, dei vertici provinciali delle Forze di polizia e dei rappresentanti della Consulta Orafa aretina. L’incontro, che fa seguito a quello tenutosi in Prefettura lo scorso 12 marzo sullo stesso argomento, ha consentito un approfondito...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza del distretto orafo: riunione in Prefettura con istituzioni e rappresentanti del settore Notizie correlate Riunione in Prefettura per analizzare la sicurezza del settore orafoArezzo, 13 marzo 2026 – Riunione in Prefettura per analizzare la sicurezza del settore orafo Ieri pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, si è... Sicurezza nel distretto orafo, vertice in Prefettura dopo i recenti furtiSi è svolta ieri pomeriggio in Prefettura ad Arezzo una riunione dedicata all’analisi della sicurezza delle aziende del distretto orafo aretino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Oro e gioielli, export in picchiata. Cosa dicono i dati; Polizia, due denunce al giorno. Sequestrati cento chili di droga. I numeri di un anno senza sosta; Ghinelli: Vi lascio una città sulla cresta dell'onda. La gente oggi più orgogliosa di essere aretina. Crescita, opere e buche; Napoli accoglie due protagonisti degli interventi di contenimento dell’incidente nucleare del 1986 di Chernobyl nel 40° anniversario della tragedia. Tentato furto in azienda orafa, si riunisce il tavolo sicurezza in prefettura. Distretto nel mirino del crimineDistretto dei preziosi di Arezzo nel mirino dei malviventi. Tentato furto all' azienda Chini di Ponticino (comune di Laterina Pergine Valdarno). È successo attorno alla mezzanotte, tra domenica 12 apr ... corrierediarezzo.it Riunione in Prefettura per analizzare la sicurezza del settore orafoIeri pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione dedicata all’analisi congiunta sull’andamento della sicurezza delle aziende orafe del distretto aretino. L’incontro è stato ... lanazione.it Mitigazione del rischio sismico in Calabria: innovazione e sicurezza per il patrimonio edilizio, il convegno - facebook.com facebook La sicurezza del territorio è una priorità per il Governo Meloni. Investire nella ricostruzione significa dare stabilità, prospettive e risposte rapide ai cittadini. Al loro fianco, lo Stato c’è. x.com