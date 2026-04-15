Questa mattina, presso la sede di Caldarola Lab a Matera, si è svolta una manifestazione dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy. Durante l'evento, sono stati presentati nuovi brevetti nel settore della sicurezza antincendio, tra cui alcune applicazioni di realtà aumentata sviluppate dall’azienda. La giornata ha visto la partecipazione di diverse figure del settore e ha evidenziato le innovazioni tecnologiche in questo ambito.

Questa mattina, presso la sede di Caldarola Lab situata in via della Scienza 24 nella zona Paip di Matera, si è tenuta una manifestazione dedicata alla celebrazione della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’incontro, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha messo al centro l’innovazione sostenibile applicata alla sicurezza antincendio, presentando le tecnologie sviluppate dall’azienda L’Antincendio Srl, realtà lucana attiva da oltre mezzo secolo nel campo della prevenzione degli infortuni e dei rischi legati agli incendi. L’eccellenza tecnologica lucana tra brevetti e sostenibilità. La mostra delle soluzioni avanzate ha permesso di osservare da vicino i risultati di un decennio di ricerca e sviluppo condotti dalla PMI innovativa locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza antincendio: la Lucania innova con brevetti e realtà aumentata

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