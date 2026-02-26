Pisa, 24 febbraio 2026 - Combinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse. Su questo è impegnato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa che ha realizzato un primo prototipo che ha testato su frattura scomposta del ginocchio. Un semplice dispositivo tattile low-cost realizzato nei laboratori dell’Ateneo affianca il visore di realtà aumentata integrando così stimoli visivi e tattili. Si tratta di due anelli da applicare alle dita per generare stimoli vibrotattili. Questi stimoli forniscono informazioni preziose, consentendo agli operatori di manipolare correttamente frammenti ossei virtuali attraverso gesti naturali come spingere, prendere e allineare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sentire con le mani: la ricerca di Unipi ulla Realtà aumentata applicata alla chirurgia

Sentire con le mani: la ricerca dell’Università di Pisa sulla realtà aumentata applicata alla chirurgiaCombinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse.

Temi più discussi: Sentire con le mani: Realtà aumentata applicata alla chirurga; Dispositivi tattili aiutano i chirurghi a 'sentire' con le mani; Il chirurgo col visore che sente con le mani grazie alla realtà aumentata; Giù le mani dalla Natura.

Il chirurgo col visore che «sente» con le mani grazie alla realtà aumentataE’ il prototipo sviluppato da un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa destinato alla pratica chirurgica ... corrierefiorentino.corriere.it

Dispositivi tattili aiutano i chirurghi a 'sentire' con le maniCombinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse. (ANSA) ... ansa.it

C'è un segreto e ci trema nelle mani, un nome che si fa memoria, cenere e fermento, e in un lampo ci restituisce al cielo, prima che il buio impari a farsi notte. #UnPoeticoSentire Nomina prima - Nato di febbraio #photo Vittorio Ronconi x.com

Mani che impastano, mani che stendono, mani che spadellano… Dietro ogni piatto, le nostre presone, che ogni giorno cercano di rendervi felici creando piatti semplici e gustosi, e portandoli sulla vostra tavola facendovi sentire a casa.. Prendetevi il vostr - facebook.com facebook