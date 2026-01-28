Acqua Legambiente | Svanito il tavolo del Brugneto | è nebbia fitta

La neve e la nebbia hanno cancellato il tavolo del Brugneto. La riunione promossa dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, prevista per il 21 dicembre, non si è più tenuta. Tutti i partecipanti, tra cui i sindaci dei Comuni della Valtrebbia, le associazioni di categoria e Legambiente, avevano dato l’ok all’incontro, ma le condizioni meteo hanno impedito di procedere. Ora si attende di capire quando sarà possibile rischedulare la discussione.

L'associazione: «La Bonifica non ha di fatto svolto quella funzione di coordinamento che gli era stata affidata, delegando alla Regione il compito di condurre la procedura» «Il "documento propositivo" previsto, avrebbe dovuto rappresentare l'esito di un lavoro di approfondimento degli aspetti giuridici (rinnovo o nuova concessione?), della valutazione dei fabbisogni idrici del versante ligure e della valutazione delle esternalità negative prodotte alla val Trebbia dalla sottrazione delle acque derivate. Nonostante l'impegno formalmente assunto, il "tavolo" subì un'immediata battuta d'arresto dovuta alle elezioni regionali di fine 2024.

