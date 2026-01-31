La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla in Sicilia. Oggi piove forte e soffia vento intenso su tutta l’isola. Sull’Etna si registrano nevicate, mentre Niscemi e le zone colpite dal ciclone Harry rischiano frane e allagamenti. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano alla prudenza.

L’ allerta meteo gialla oggi per la Sicilia è stato diramato dalla Protezione civile regionale e prevede piogge copiose sull'isola, mettendo in allarme i centri colpiti dal ciclone Harry e Niscemi per la frana. Intanto una fitta nevicata è caduta sull'Etna e il vulcano stamattina si è presentato imbiancato. Le previsioni per la giornata: piogge e temporali Le previsioni di oggi parlano di piogge sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico Nord-Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Piogge sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali e occidentali e versante tirrenico Nord-Est, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Allerta meteo gialla in Sicilia: piogge intense, vento forte e neve sull’Etna

