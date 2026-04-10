In Molise è stato avviato un portale digitale dedicato alla trasparenza sui fondi destinati alle opere di messa in sicurezza del territorio. La misura è stata proposta da due consiglieri regionali attraverso una mozione, con l’obiettivo di monitorare i lavori e migliorare la gestione delle risorse per prevenire le frane. Il portale consentirà un controllo più diretto e sistematico sui fondi pubblici impiegati in questo settore.

I consiglieri regionali Angelo Primiani e Andrea Greco hanno presentato una mozione per istituire un portale digitale dedicato alla trasparenza dei lavori di messa in sicurezza del territorio, puntando a superare la gestione emergenziale che ha colpito il Molise. La proposta mira a monitorare l’impiego delle risorse finanziarie destinate alla prevenzione idrogeologica, con particolare riferimento alle criticità che hanno isolato alcune aree della regione dopo gli eventi meteorologici recenti. La questione della gestione delle risorse per la resilienza territoriale trova un punto di rottura nel caso di Petacciato. Qui, nonostante la presenza di stanziamenti pubblici definitivi da anni, le opere di mitigazione non sono state avviate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, via al portale digitale: controllo totale sui fondi per le frane

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