Il vertice sulla sicurezza dopo i fatti di Askatasuna Tajani | Serve norma per impedire ai violenti di andare a manifestazioni

Da ilgiornale.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La riunione a palazzo Chigi è durata poco più di un’ora. Giorgia Meloni ha incontrato i ministri per discutere delle nuove norme sul decreto sicurezza, dopo gli scontri a Torino durante la manifestazione di Askatasuna. Tajani ha ribadito che serve una legge per impedire ai violenti di partecipare alle proteste. L’obiettivo è evitare che eventi simili si ripetano in futuro.

È terminata dopo poco più di un’ora la riunione convocata a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle nuove norme del decreto sicurezza dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Al vertice hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest’ultimo in collegamento da Palermo), il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Al tavolo della riunione anche i vertici delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il vertice sulla sicurezza dopo i fatti di askatasuna tajani serve norma per impedire ai violenti di andare a manifestazioni

© Ilgiornale.it - Il vertice sulla sicurezza dopo i fatti di Askatasuna. Tajani: "Serve norma per impedire ai violenti di andare a manifestazioni"

Approfondimenti su Askatasuna Manifestazione

"Violenti figli di papà", "Centro culturale? Balle". Tajani e Zangrillo contro Askatasuna

Askatasuna, Tajani: "Tanti di questi violenti sono figli di papà"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Askatasuna Manifestazione

Argomenti discussi: La stretta del governo: oggi il vertice sulla sicurezza dopo la battaglia di Torino; Sicurezza, vertice a Palazzo Chigi con Meloni. Verso fermo preventivo fino a 24 ore e cauzione per i cortei; L’Aquila, sicurezza nei pubblici esercizi: vertice in prefettura; Dichiarazioni alla stampa con il Cancelliere Merz, l'intervento del Presidente Meloni.

Stretta sui violenti dopo la vergogna del corteo Askatasuna: terminato il vertice sulla sicurezza a Palazzo ChigiA due giorni dalla vergogna del corteo Askatasuna, si è tenuto – e si è concluso – l’annunciato vertice a Palazzo Chigi sul nuovo pacchetto sicurezza. Alla riunione, convocata dal Premier Meloni, ne ... strettoweb.com

il vertice sulla sicurezzaCorteo per Askatasuna, dimesso l'agente picchiato. Vertice del governo sul nuovo decreto sicurezzaTajani: Sulla sicurezza risposta ferma, fare in fretta Il governo risponderà in maniera ferma anche a ciò che è accaduto, per garantire la sicurezza delle nostre città dei nostri cittadini e per im ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.