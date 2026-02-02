Il vertice sulla sicurezza dopo i fatti di Askatasuna Tajani | Serve norma per impedire ai violenti di andare a manifestazioni

La riunione a palazzo Chigi è durata poco più di un’ora. Giorgia Meloni ha incontrato i ministri per discutere delle nuove norme sul decreto sicurezza, dopo gli scontri a Torino durante la manifestazione di Askatasuna. Tajani ha ribadito che serve una legge per impedire ai violenti di partecipare alle proteste. L’obiettivo è evitare che eventi simili si ripetano in futuro.

È terminata dopo poco più di un'ora la riunione convocata a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle nuove norme del decreto sicurezza dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Al vertice hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest'ultimo in collegamento da Palermo), il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Al tavolo della riunione anche i vertici delle forze dell'ordine.

