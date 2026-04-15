Siamo infetti si stacca la pelle dal corpo Shock in Italia allarme epidemia

Un centro di permanenza per il rimpatrio nel Sud Italia è stato teatro di una situazione sanitaria grave, con diversi casi di una malattia cutanea che si presenta con sintomi come la pelle che si stacca dal corpo. Un racconto drammatico e un referto medico descrivono una condizione di forte infezione, portando a una richiesta di intervento immediato. La vicenda ha suscitato preoccupazione e allarme tra le autorità e le persone coinvolte.

Un racconto durissimo, un referto medico e una richiesta urgente di intervento: in un centro di permanenza per il rimpatrio del Sud Italia si sarebbe sviluppata una situazione sanitaria critica, con numerosi casi di una patologia cutanea compatibile con la scabbia. A lanciare l’allarme è un uomo trattenuto nella struttura, che descrive condizioni igieniche gravemente compromesse e sintomi diffusi tra più ospiti, tra prurito persistente e lesioni sulla pelle. La segnalazione, raccolta da una testata nazionale, riaccende l’attenzione sulle condizioni all’interno dei Cpr, spesso al centro di esposti e verifiche. In questo caso, al centro della denuncia ci sono sia la presunta diffusione del contagio sia le modalità di assistenza sanitaria riferite dall’uomo, che parla di cure ritenute tardive e insufficienti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Presunta epidemia di scabbia nel Cpr di Bari, un trattenuto: “Siamo infetti, mi si stacca la pelle dal corpo” Allarme meningite in Uk, Bassetti: “L’epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino”(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti fa il punto sul focolaio di meningite B nel Kent, nel Regno Unito.