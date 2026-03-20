Allarme meningite in Uk Bassetti | L’epidemia si limiterà facilemente ma si combatte con il vaccino

Un focolaio di meningite B si è sviluppato nel Kent, nel Regno Unito, attirando l’attenzione degli esperti. L’infettivologo Matteo Bassetti commenta la situazione, sottolineando che l’epidemia dovrebbe essere facilmente contenuta. Bassetti aggiunge che la prevenzione si basa principalmente sulla vaccinazione, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente l’evolversi dei casi.

(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti fa il punto sul focolaio di meningite B nel Kent, nel Regno Unito. "L'epidemia si limiterà facilmente, il meningococco si combatte con il vaccino. Se avete figli adolescenti verificate se sono immunizzati per il meningococco B e C che sono i due più diffusi in Europa", spiega l'esperto. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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