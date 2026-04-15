Si spara in ospedale la 75enne migliora ma resta ricoverata in terapia intensiva

Una donna di 75 anni che si era sparata all’interno dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nelle scorse settimane mostra segnali di miglioramento. Attualmente si trova ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono in miglioramento rispetto ai giorni precedenti. L’incidente ha suscitato grande attenzione tra pazienti e operatori sanitari presenti nel nosocomio.

Migliorano le condizioni della donna di 75 anni che nei giorni scorsi si è sparata all’interno dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in un episodio che aveva profondamente scosso pazienti e personale sanitario.A fornire l’aggiornamento è l’Asst Lariana, attraverso l’ufficio stampa.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Si spara in reparto al Sant’Anna: 75enne operata, si indaga sull’arma portata in ospedaleUn gesto disperato quello avvenuto ieri nel reparto di Medicina 3 dell’ospedale Sant’Anna. Accoltellata a scuola, migliora la docente ferita: trasferita fuori dalla terapia intensivaMigliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si spara con una pistola nel suo letto all’ospedale Sant’Anna di Como: grave donna di 75 anni; Choc al Sant’Anna: si spara in reparto, 75enne gravissima; Donna di 75 enne si spara nel letto d'ospedale: è grave; Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperate. La 75enne che si è sparata in ospedale a Como ora è fuori pericoloUna donna di 75 anni, lunedì 13 aprile, ricoverata da giorni al Sant'Anna di Como si è sparata un colpo di pistola dal suo letto di ospedale ... fanpage.it Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’armaUna 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como) ... fanpage.it Toscana - Impugna la pistola e spara al vicino dopo una lite - facebook.com facebook Litiga con un condomino e lo spara: 57enne in ospedale x.com