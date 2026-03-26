Accoltellata a scuola migliora la docente ferita | trasferita fuori dalla terapia intensiva

La docente di 57 anni, ferita con un coltello durante l’orario scolastico in una scuola di Trescore Balneario, è stata trasferita fuori dalla terapia intensiva. La donna era stata colpita in modo grave, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono migliorate. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente, colpita con un’arma da taglio al collo e all’addome da un suo studente tredicenne, è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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