Si schianta con la moto estubato il 19enne di Serino

Un giovane di 19 anni, residente a Serino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Santa Lucia di Serino. Dopo aver subito le ferite, è stato sottoposto a intervento di intubazione e, nelle ultime ore, è stato estubato. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e la prognosi resta riservata.

È stato estubato nelle scorse ore Simone, il 19enne di Serino rimasto vittima di un incidente stradale a Santa Lucia di Serino.La dinamica dell'incidente stradaleIl giovane percorreva a bordo del proprio motociclo una delle arterie principali del territorio comunale quando, per cause ancora da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di SerinoIncidente stradale a Santa Lucia di Serino in Irpinia, ferito 19enne: operato alle gambe, è in prognosi riservata. Roma, con la moto si schianta contro un palo: morto 19enneA Roma un 19enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando andandosi a schiantare contro un palo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente a Santa Lucia di Serino, si schianta in moto: ragazzo di 19 anni in rianimazione; Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di Serino; Moto investe bici sulla Circumvallazione esterna di Napoli: due feriti gravi a Melito; Il cane ha ferite alla gola e al corpo e le orecchie tagliate: uomo denunciato per maltrattamenti sull'animale. Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di SerinoIncidente stradale a Santa Lucia di Serino in Irpinia, ferito 19enne: operato alle gambe, è in prognosi riservata ... fanpage.it Incidente a Santa Lucia di Serino, si schianta in moto: ragazzo di 19 anni in rianimazioneVersa in gravi condizioni un centauro di 19 anni che si è schiantato con la sua motocicletta mentre percorreva via Mariconda a Santa Lucia di ... msn.com Il giovane di Serino era rimasto vittima di un incidente stradale a Santa Lucia di Serino #Serino - facebook.com facebook