Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto | arrestato

Un uomo di 39 anni, residente nell'alta padovana, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato sotto casa dell'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento. L'episodio evidenzia la persistenza di comportamenti violenti, nonostante le misure di tutela previste dalla legge. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di interrompere una situazione potenzialmente pericolosa e di garantire la sicurezza della donna.

Ancora un episodio di violenza sulle donne smascherato dai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un romeno di 39 anni domiciliato nell'alta padovana. Tutto si è concluso positivamente il 23 gennaio notte a San Giorgio in Bosco. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'auto dell'uomo ferma, con il motore acceso, proprio in prossimità del cancello dell'abitazione della vittima. Alla vista della pattuglia, il 39enne ha tentato una fuga repentina inserendo la marcia. Il tentativo è stato tuttavia è stato vanificato dall'intervento immediato dei carabinieri che, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato.

