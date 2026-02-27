Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce | ritrovato in buone condizioni

Un giovane di San Pancrazio Salentino, scomparso da casa circa tredici giorni fa, è stato rintracciato dai carabinieri in un appartamento a Bari. Dopo un periodo di assenza, è stato trovato in buone condizioni e consegnato alle autorità. La scomparsa aveva destato preoccupazione tra familiari e amici, fino al ritrovamento avvenuto nelle ultime ore.

