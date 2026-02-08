Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce | i familiari del signor Franco lanciano l' allarme

Sono ore di preoccupazione a Castelcivita, dove i familiari di Franco Sabetta cercano ancora di rintracciarlo. L’uomo si è allontanato da casa nel pomeriggio di domenica e da allora non hanno più sue notizie. La famiglia ha subito lanciato l’allarme e ora si mobilitano tutte le forze per trovare il disperso.

Ore di angoscia, per i familiari di Franco Sabetta che si è allontanato da Castelcivita nel pomeriggio di domenica, facendo perdere le sue tracce. "È molto socievole e potrebbe avvicinarsi a qualcuno per chiedere un passaggio o un aiuto. Non deve spaventare nessuno: è una persona buona, ma è.

Un giovane di 27 anni è stato trovato senza vita nel lago vicino alla Rocca di Manerba, dopo essere scomparso da casa.



