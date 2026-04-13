L' Abruzzo debutta al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichette

Domenica 12 aprile è iniziata la 58esima edizione del Vinitaly a Verona. La Regione Abruzzo ha preso parte alla fiera con 97 cantine e più di 300 etichette esposte al Padiglione 12. La manifestazione prosegue con la partecipazione di produttori provenienti da diverse aree del paese, offrendo una panoramica ampia sui vini italiani.