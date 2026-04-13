L' Abruzzo debutta al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichette
Domenica 12 aprile è iniziata la 58esima edizione del Vinitaly a Verona. La Regione Abruzzo ha preso parte alla fiera con 97 cantine e più di 300 etichette esposte al Padiglione 12. La manifestazione prosegue con la partecipazione di produttori provenienti da diverse aree del paese, offrendo una panoramica ampia sui vini italiani.
È stata inaugurata nella mattinata di domenica 12 aprile la 58esima edizione del Vinitaly. Al Padiglione 12 della Fiera di Verona, la Regione Abruzzo si presenta con una partecipazione significativa: 97 cantine e oltre 300 etichette. La promozione è affidata al Consorzio tutela vini d’Abruzzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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