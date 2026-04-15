Si china nell' aiuola per prendere la cocaina E poi entra in azione il cash dog

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti a Lana, in Alto Adige, in un’operazione condotta dalla guardia di finanza. Nei giorni scorsi, si sono verificati altri interventi che hanno riguardato traffici di droga nella stessa regione. Tra le azioni recenti, un uomo è stato sorpreso mentre si chinava in una aiuola per prendere la cocaina, e successivamente è stato attivato il