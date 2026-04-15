Si china nell' aiuola per prendere la cocaina E poi entra in azione il cash dog
Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti a Lana, in Alto Adige, in un’operazione condotta dalla guardia di finanza. Nei giorni scorsi, si sono verificati altri interventi che hanno riguardato traffici di droga nella stessa regione. Tra le azioni recenti, un uomo è stato sorpreso mentre si chinava in una aiuola per prendere la cocaina, e successivamente è stato attivato il
Cocaina e Alto Adige sono evidentemente il trait d’union della cronaca di questi ultimi giorni: ieri l’operazione Daku, oggi la notizia di un sequestro fatto dalla guardia di finanza in quel di Lana.Il pedinamentoTutto è cominciato quando le Fiamme Gialle si sono messe sulle tracce di un albanese.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
A Orio al Serio oltre 6,2 milioni di contanti non dichiarati: il fiuto del cash dog incastra 530 passeggeriOrio al Serio (Bergamo) – Nel corso del 2025 i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio e il personale dell'Agenzia delle...
Orio al Serio, sacchi di contanti nascosti nei bagagli: a trovarli è Yakisoba, il cash dog che vale un tesoroOrio al Serio (Bergamo), 10 febbraio – Un traffico illecito di denaro per oltre 6,2 milioni è stato intercettato nel corso del 2025 all’aeroporto...