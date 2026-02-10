Orio al Serio, nelle verifiche dei controlli doganali, i cani antidroga e anti-contanti hanno scoperto sacchi di soldi nascosti nei bagagli di alcuni passeggeri. In totale, sono stati sequestrati più di 6,2 milioni di euro provenienti da traffici illeciti. La scoperta arriva dopo un’intensa attività di controllo condotta dalla guardia di finanza di Bergamo e dall’Agenzia delle dogane, che ha portato all’individuazione di denaro nascosto tra i bagagli in transito.

Orio al Serio (Bergamo), 10 febbraio – Un traffico illecito di denaro per oltre 6,2 milioni è stato intercettato nel corso del 2025 all’aeroporto internazionale di Orio grazie ai controlli congiunti della guardia di finanza di Bergamo e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Attraverso controlli mirati e analisi di rischio, i militari hanno sanzionato oltre 530 viaggiatori che tentavano di trasportare illegalmente valuta in 16 diverse monete senza presentare la prevista dichiarazione doganale. Il denaro è stato rinvenuto nei doppi fondi dei bagagli, tra le pagine dei libri, all’interno di flaconi di detergenti o nascosto tra gli indumenti indossati dai passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orio al Serio, sacchi di contanti nascosti nei bagagli: a trovarli è Yakisoba, il cash dog che vale un tesoro

Approfondimenti su Orio al Serio 2025

A Orio al Serio, i finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto un traffico di denaro contante non dichiarato per oltre 6,2 milioni di euro.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 6,2 milioni di euro in contanti non dichiarati all’aeroporto di Orio al Serio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Orio al Serio 2025

Trasporto illecito di denaro all'aeroporto di Orio al Serio vicino Bergamo, sequestrati 6 milioni di euroOltre 6,2 milioni di euro sequestrati e 530 passeggeri sanzionati a Orio al Serio: la Guardia di Finanza blocca traffico illecito di denaro. virgilio.it

A Orio al Serio oltre 6,2 milioni di contanti non dichiarati: il fiuto del cash dog incastra 530 passeggeriDiverse sono state le strategie di occultamento smascherate anche grazie al performante fiuto del cane antivaluta delle Fiamme Gialle: il denaro in alcuni casi è stato rinvenuto nel doppiofondo dei ba ... msn.com

Traffico illecito denaro a Orio al Serio, intercettati oltre 6 mln nel 2025 dlvr.it/TQrj44 x.com

Traffico illecito denaro a Orio al Serio, intercettati oltre 6 mln nel 2025 Traffico illecito denaro a Orio al Serio, intercettati oltre 6 mln nel 2025 facebook