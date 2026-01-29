Ora Trump minaccia l'Iran | Pronti ad attaccare con rapidità e violenza Teheran | Risponderemo

Donald Trump ha schierato una flotta verso l’Iran, guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln. In un messaggio deciso, l’ex presidente ha dichiarato che l’unità è pronta a intervenire rapidamente e con forza se Teheran dovesse mettere in atto azioni ostili. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: “Risponderemo”. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna ad aumentare, mentre i segnali di una possibile escalation si fanno più evidenti.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su USS Abraham Lincoln Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: "Siamo pronti alla guerra", Trump: "Vogliono negoziare", news in diretta Le recenti proteste in Iran hanno causato un alto numero di vittime, con oltre 500 morti e migliaia di arresti secondo le ONG. Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: "Gli aiuti arriveranno presto". Teheran all'ONU: "USA vogliono attaccarci" Le proteste in Iran continuano, con diverse vittime tra i manifestanti. Trump minaccia l'Iran: Un'imponente Armada verso il Golfo. Teheran: Risponderemo come mai prima - Viceministro iraniano Gharibabadi: Iniziata terza fase conflitto con Israele-Usa. Trump minaccia. Iran reagiremo come non maiIl presidente Trump ha minacciato che un'imponente armada,la portaerei USS Abraham Lincoln, sta facendo rotta verso l'Iran e ha avvertito la Repubblica Islamica che il tempo per evitare un ... Trump minaccia l'Iran con l'Armata: Stop al nucleare o colpiamo. Teheran: reagiremo | Il popolo delle proteste: Aspettiamo la guerraLa minaccia del presidente degli Stati Uniti, la risposta di Teheran: pronti alla guerra, reagiremo come mai visto prima e colpiremo anche Israele. Il cancelliere tedesco Merz: «Il regime ha i giorni ... Trump minaccia l'Iran: "Massiccia 'armada' contro di voi". La replica: "Reagiremo come non mai". Merz: "Il regime ha i giorni contati" La minaccia di un conflitto tra Iran e Stati Uniti è sempre più concreto. Lo stato di allarme si è alzato nel momento in cui Donald Trump, con un posto sui social, ha messo in allerta Teheran affermando che il tempo per il Paese «sta per scadere» e che una mas

