Il sito teaser di Bloober Team si riempie di nuovi indizi, mentre il conto alla rovescia continua a scorrere. Gli appassionati aspettano con ansia l’annuncio di un nuovo gioco, che potrebbe arrivare a breve. La casa di sviluppo ha già iniziato a creare suspense, lasciando intendere che qualcosa di grande sta per essere svelato.

Bloober Team ha iniziato il 2026 attirando l’attenzione con un sito teaser misterioso, costruito attorno a un conto alla rovescia che promette l’annuncio di un nuovo gioco. Nelle ultime ore, la pagina è stata aggiornata con nuovi indizi, facendo crescere l’attesa e le speculazioni, con lo studio polacco, già noto per Silent Hill 2 Remake e Cronos: The New Dawn, che sembra voler preparare il terreno a una rivelazione studiata nei minimi dettagli. L’annuncio ufficiale è ormai vicino e il materiale pubblicato suggerisce un forte orientamento horror. Il primo elemento chiave è l’inserimento di una citazione tratta da The Sick Rose, poesia di William Blake del 1794. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Bloober Team aggiorna il sito teaser del nuovo gioco con nuovi indizi: si avvicina l’annuncio?

Bloober Team ha aperto un sito teaser con un countdown, generando attese tra gli appassionati di horror.

Bloober Team, noto per titoli come il remake di Silent Hill, ha registrato il marchio “Onyx: the Dark Grip”.

