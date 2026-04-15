Si amplia la navetta per il cimitero urbano

Una nuova navetta gratuita per il cimitero urbano sarà disponibile grazie a un accordo tra l’ente che gestisce i servizi e le associazioni del terzo settore. La navetta si aggiunge ai mezzi già in funzione e mira a facilitare gli spostamenti all’interno del complesso funerario. La decisione è stata comunicata nelle scorse settimane, con l’obiettivo di offrire un servizio più accessibile ai visitatori.

Lucca Riscossioni e Servizi si rivolge alle associazioni del terzo settore per effettuare un servizio gratuito di navetta all’interno del cimitero urbano. Per questo è pubblicato sul sito della Lucca Riscossioni e Servizi un avviso diretto alle associazioni di volontariato, enti del terzo settore, finalizzato alla stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto con mezzo attrezzato rivolto ai visitatori del cimitero urbano di San Anna. Nell’avviso pubblicato sulla pagina della società ( www.lrservizisrl.it, sezione ’avvisi’) vengono invitate le associazioni a manifestare il proprio interesse nel rendersi disponibili ad accompagnare il cittadino, in modo gratuito, come già avviene per alcune ricorrenze particolari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si amplia la navetta per il cimitero urbano Riqualificazione al Cimitero urbano. Investimento da 330 mila euroSono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. Terni, si amplia la platea del comitato per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia: lanciato anche il gruppo dei giovani I NOMISi amplia a Terni la platea del “Comitato Cittadini per il Sì” al referendum sulla giustizia.