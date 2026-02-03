Terni si amplia la platea del comitato per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia | lanciato anche il gruppo dei giovani I NOMI

A Terni si allarga il gruppo a favore del sì al referendum sulla giustizia. Oltre ai cittadini, ora anche alcuni consiglieri comunali si sono uniti alla campagna. Tra loro ci sono Cinzia Fabrizi, Francesco Maria Ferranti e Raffaello Federighi, che hanno deciso di sostenere pubblicamente la proposta.

Si amplia a Terni la platea del "Comitato Cittadini per il Sì" al referendum sulla giustizia. Tra i nuovi aderenti anche i consiglieri comunali Cinzia Fabrizi, Francesco Maria Ferranti e Raffaello Federighi. Con piacere vogliamo sottolineare il significativo aumento degli aderenti al nostro.

