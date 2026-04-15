Sì al glow totale | NYX lancia Fat Oil Body e il corpo diventa il nuovo highlight

Un nuovo prodotto di NYX promette di trasformare l’aspetto della pelle, estendendo il concetto di lucentezza oltre il viso. Si chiama Fat Oil Body ed è pensato per far riflettere la luce su spalle, gambe e décolleté. La tendenza del glow totale si fa strada, coinvolgendo tutto il corpo e spostando l’attenzione dalla solita pelle del volto a un risultato più uniforme e luminoso.

Il glow non si ferma più al viso. E no, non è un trend soft. La pelle deve riflettere luce—spalle, gambe, décolleté—tutto incluso. NYX Professional Makeup lo ha capito perfettamente e cambia direzione: dopo anni passati a dominare make-up accessibile e viral, il brand entra ufficialmente nel body care con la Fat Oil Body Collection. Il passaggio di NYX Professional Makeup: dal make-up al corpo (senza mezze misure). Per anni la beauty routine si è fermata alla skincare del viso: contour, highlight, glass skin. Il resto del corpo? Idratato, sì, ma senza storytelling. Adesso il focus cambia: la pelle deve essere coerente, uniforme, luminosa ovunque.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sì, al glow totale: NYX lancia Fat Oil Body e il corpo diventa il nuovo highlight Notizie correlate Il corpo come strumento musicale. Workshop di ’Body percussion’La musica che nasce dal corpo, dal gesto e dal ritmo condiviso: torna la quarta edizione del workshop di body percussion, un’esperienza formativa e... Il corpo non è un bersaglio: ecco il ’Manuale di difesa dal body shaming’In copertina c’è una donna che si specchia, sembra abbandonare i vestiti per indossare l’armatura.