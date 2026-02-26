Il corpo come strumento musicale Workshop di ’Body percussion’

La musica che nasce dal corpo, dal gesto e dal ritmo condiviso: torna la quarta edizione del workshop di body percussion, un’esperienza formativa e creativa sempre più apprezzata da insegnanti, musicisti ed educatori. A guidare il seminario organizzato dalla Scuola di musica ’Chelli’, sarà Alessandro Nobili, docente ed esperto della disciplina, che accompagnerà i partecipanti in un percorso soprattutto pratico, pensato per far sperimentare direttamente le potenzialità espressive del corpo come strumento musicale. Il workshop, della durata complessiva di sei ore, si terrà sabato nella sede della scuola di musica in via Ferrucci e offrirà una panoramica sulle basi tecniche e sulle possibili applicazioni didattiche e performative della disciplina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

