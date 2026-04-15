Shock a Miami | Swiatek crolla dopo 73 match è crisi totale

A Miami, la campionessa polacca Iga Swiatek ha perso al primo turno in un incontro contro Linette, interrompendo una serie di 73 partite vinte. La sconfitta rappresenta un risultato inatteso per la giocatrice, che fino a quel momento aveva mantenuto un’ottima continuità di successi nel circuito. La partita si è conclusa con la vittoria della sua avversaria nel derby, lasciando il pubblico e gli esperti senza parole.

La campionessa polacca Iga Swiatek ha subito una sconfitta inaspettata al primo turno del torneo di Miami, soccombendo nel derby contro Linette dopo aver disputato 73 partite. Il ko rappresenta un momento di profonda crisi per la numero 3 del mondo, che ha confessato uno stato di totale confusione mentale e difficoltà nel gestire le proprie prestazioni in campo. Il risultato ottenuto sul cemento di Miami è un vero shock per il circuito WTA, considerando che la giocatrice non perdeva un incontro al primo turno da ben 73 match, un digiuno che risaliva addirittura al 2021. La sconfitta arriva in un periodo di forte instabilità per l’atleta, che...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock a Miami: Swiatek crolla dopo 73 match, è crisi totale Notizie correlate Leggi anche: Iga Swiatek in crisi dopo il ko a Miami: “Ho troppi pensieri, tutto è sempre più difficile” Fosmit crolla: da 200 a 73 milioni, la montagna in crisiIl Fondo di Solidarietà per la Montagna (Fosmit) subisce un taglio drastico: i fondi destinati ai comuni montani scendono da 200 a 73 milioni. Contenuti utili per approfondire Paura a Miami: Swiatek molestata da uno stalker durante l'allenamento, rafforzata la sicurezzaAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it Swiatek molestata a Miami durante l'allenamento. E poi perde con la nuova stellina EalaNon c'è pace per le tenniste del circuito Wta. Dopo il caso di Emma Raducanu, vittima di uno stalker arrestato al torneo di Dubai, a Miami è il turno di Iga Swiatek. Nella sessione di allenamento di ... gazzetta.it