Iga Swiatek ha subito una sconfitta al Miami Open per mano della connazionale Magda Linette, numero 50 del mondo, che ha vinto dopo aver recuperato da un primo set perso 1-6. La giocatrice ha dichiarato di essere in difficoltà, con molti pensieri che rendono il momento più complesso. L’eliminazione rappresenta un episodio significativo nel suo percorso attuale nel torneo.

Clamorosa, per come è maturata e per il momento che attraversa. L’eliminazione della connazionale Iga Swiatek al Miami Open porta la firma della connazionale Magda Linette, numero 50 del mondo, capace di ribaltare una partita che sembrava già scritta: 1-6, 7-5, 6-3 il punteggio finale. E dire che l’avvio non lasciava spazio a sorprese. Swiatek aveva dominato il primo set, strappando due volte il servizio alla connazionale e vincendo l’88% dei punti con la prima. Un monologo che sembrava preludere a una serata senza scosse. Invece, qualcosa si è incrinato. Linette ha trovato il break chiave nel secondo set, ha alzato il livello al servizio – anche con quattro ace – e ha iniziato a spostare l’inerzia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Iga Swiatek in crisi dopo il ko a Miami: “Ho troppi pensieri, tutto è sempre più difficile”

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