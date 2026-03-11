Fosmit crolla | da 200 a 73 milioni la montagna in crisi

Il Fondo di Solidarietà per la Montagna ha visto una riduzione significativa dei finanziamenti, passando da 200 a 73 milioni di euro. La decisione interessa direttamente i comuni delle aree montane, che si trovano ad affrontare una diminuzione delle risorse a loro disposizione. La diminuzione dei fondi rappresenta un cambiamento importante per le comunità coinvolte.

Il Fondo di Solidarietà per la Montagna (Fosmit) subisce un taglio drastico: i fondi destinati ai comuni montani scendono da 200 a 73 milioni. L’Ali Abruzzo denuncia una situazione proibitiva che mette a rischio servizi e territori, colpendo in modo particolare i 27 comuni che hanno perso lo status di montano con la riforma Calderoli. La Ragioneria dello Stato ha certificato il ridimensionamento delle risorse, trasformando quello che era un sostegno vitale in una chimera difficile da recuperare. Il presidente dell’associazione Angelo Radica definisce la scelta come irrispettosa verso le aree interne, dove la carenza finanziaria minaccia l’esistenza stessa dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

