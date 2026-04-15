Sfida tra cattolici per il dopo-Trump Rubio può superare il trumpismo

Un nuovo scontro si apre tra i leader cattolici e le figure politiche americane in vista delle prossime elezioni presidenziali. Un esponente repubblicano ha dichiarato che un altro politico potrebbe superare l’influenza di Trump all’interno del partito e influenzare la linea sui rapporti con la Santa Sede. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di crescente attenzione sulle posizioni religiose e politiche nei confronti degli Stati Uniti e della Chiesa.

Roma, 15 aprile 2026 – Guai a decretare come finiti i rapporti fra Stati Uniti e Santa Sede. Pensando anche solo alla guerra nel Golfo, scatenata dagli Usa nel 1990, nonostante la ferma opposizione dell’allora Pontefice, Giovanni Paolo II, la storia è costellata da battute d’arresto e ripartenze sull’asse Washington-Vaticano. “Solo che in questo caso la Santa Sede può giocare di rimessa”, dice Massimo Faggioli, storico della Chiesa, tra i massimi esperti di cristianesimo negli Usa. Ancora più del tycoon, sono il segretario di Stato, Marco Rubio, e il vicepresidente J.D. Vance, entrambi cattolici, precisa il docente di Ecclesiologia al Trinity College “a dover sperare in un rapido ritorno allo status quo ante con il Vaticano.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfida tra cattolici per il dopo-Trump. “Rubio può superare il trumpismo” L’attacco a Leone XIV può rivelarsi un boomerang per Trump: rischia di costargli consensi tra i cattolici USAL'uomo di affari Donald Trump aveva probabilmente pensato di aver "comprato" la Santa Sede con una cospicua donazione lo scorso anno: ma Papa Leone... Usa, il solco sempre più ampio tra l’amministrazione Trump e i vescovi cattoliciTra i vescovi statunitensi e l’amministrazione di Donald Trump le linee di faglia iniziano a crescere in numero e in ampiezza.