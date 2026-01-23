Usa il solco sempre più ampio tra l’amministrazione Trump e i vescovi cattolici

Il rapporto tra l'amministrazione Trump e i vescovi cattolici statunitensi si sta approfondendo, evidenziando divergenze crescenti su vari temi. Questa distanza riflette differenze di vedute e interessi che si manifestano in modo sempre più evidente, contribuendo a delineare un quadro di tensione in evoluzione. Analizzare questa dinamica permette di comprendere meglio le sfide e le implicazioni di un rapporto complesso tra politica e religione negli Stati Uniti.

Tra i vescovi statunitensi e l’amministrazione di Donald Trump le linee di faglia iniziano a crescere in numero e in ampiezza. E a otto mesi dall’elezione di Papa Leone XIV, primo pontefice statunitense della storia, questo segnala un sostanziale irrigidimento dell’approccio con cui la Chiesa Cattolica guarda al mondo conservatore. Le ultime settimane hanno segnato un climax ascendente. La Chiesa e la presa di posizione sull’Ice. La Chiesa ha avuto parole dure per condannare l’appoggio incondizionato dato da Trump e dalla sua amministrazione alle operazioni dell’ Immigration and Customs Enforcement (Ice), sempre più forti e violente sia sul fronte delle retate contro i presunti migranti irregolari sia sul versante della sostanziale trasformazione in polizia parallela e spesso senza regole. 🔗 Leggi su It.insideover.com

