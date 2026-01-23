Capello | Il Milan oggi ha uno spirito Allegri ha lavorato su …

Nel corso di un’intervista con 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello ha commentato lo stato attuale del Milan, sottolineando come la squadra dimostri un nuovo spirito. L’ex allenatore ha anche parlato del lavoro svolto da Allegri, evidenziando i cambiamenti e le strategie adottate. Un’analisi approfondita che offre uno sguardo equilibrato sulla situazione del club e sulle prospettive future.

Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport': argomento il Milan di Massimiliano Allegri (qui tutte le sue parole). "Normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Queste le parole di Capello su Massimiliano Allegri che non parla mai di Scudetto. Con la vittoria contro il Lecce, Allegri e il Milan hanno raggiunto i 20 risultati utili consecutivi in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

