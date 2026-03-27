Martedì 31 marzo alle 20:45 si gioca la partita tra Bosnia e Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali. I biglietti per la sfida stanno andando rapidamente esauriti, rendendo difficile l’acquisto per i tifosi italiani. Le modalità di acquisto sono state comunicate e sono molto richieste, dato l’interesse per questa partita di qualificazione.

C’è una data cerchiata in rosso sul calendario di ogni appassionato di calcio italiano: martedì 31 marzo, ore 20:45. A Zenica, in Bosnia, si decide chi andrà al Mondiale 2026. Da una parte la Bosnia-Erzegovina, dall’altra un’Italia che non può più permettersi di sbagliare dopo aver già mancato due qualificazioni consecutive. Una finale secca, senza appello, che profuma di tutto: gloria, riscatto, o di un altro cocente rimpianto. La serata di giovedì ha delineato il tabellone con grande chiarezza. L’Italia di Gattuso ha s uperato l’Irlanda del Nord per 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo grazie a un eurogol di Tonali che ha spaccato l’equilibrio e alla zampata finale di Kean. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bosnia-Italia, i biglietti per la finale dei playoff Mondiali vanno a ruba: come acquistarli (e perché non sarà facile)

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