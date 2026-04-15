Un contest via social per disegnare Kiwi una simpatica scimmietta

Una casa editrice ha avviato un contest attraverso i social media per coinvolgere il pubblico nel disegno di Kiwi, una mascotte rappresentata come una scimmietta simpatica. La iniziativa mira a promuovere le attività dell’azienda, che ha sede in una località del Nord Italia. La campagna ha riscosso un buon interesse tra gli utenti, che sono stati invitati a partecipare inviando le proprie creazioni.