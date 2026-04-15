Un contest via social per disegnare Kiwi una simpatica scimmietta
Una casa editrice ha avviato un contest attraverso i social media per coinvolgere il pubblico nel disegno di Kiwi, una mascotte rappresentata come una scimmietta simpatica. La iniziativa mira a promuovere le attività dell’azienda, che ha sede in una località del Nord Italia. La campagna ha riscosso un buon interesse tra gli utenti, che sono stati invitati a partecipare inviando le proprie creazioni.
Piace sempre di più Kiwi, la simpatica mascotte che Centometri Edizioni, casa editrice avviata a Sirone da Stefano Colombo (in arte ivil), ha lanciato di recente per promuovere la propria attività editoriale.Fino al 18 aprile un contest - organizzato in collaborazione con la Scuola del Fumetto di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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