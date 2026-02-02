Settore Giovanile Inter 3 risultati diversi per Under 15,16 e 17 | cade Handanovic dopo 8 vittorie consecutive Il recap del weekend

Dopo otto vittorie di fila, Handanovic si ferma contro la Cremonese, interrompendo una serie positiva per l’Inter. Nel weekend, i giovani nerazzurri hanno ottenuto due vittorie contro l’Udinese nelle categorie Under 15 e 16, mentre l’Under 17 ha subito una sconfitta. La classifica si aggiorna con questi risultati, ma la strada resta lunga.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, bicchiere mezzo pieno per U15 e 16 contro l'Udinese ma Handanovic si ferma contro la Cremonese che interrompe un filotto straordinario: i risultati e la classifica aggiornata. Dopo la pausa nazionali riprende il cammino in campionato per il Settore Giovanile Inter, che ha portato ben 3 risultati diversi nel primo weekend di febbraio 2026. Ecco i risultati nello specifico e la situazione di classifica di Under 15, 16 e 17. Con ordine l'Under 15 di Solivellas ha battuto in trasferta l'Udinese per 0-1, terzi in classifica i nerazzurri che puntano ora il secondo posto attualmente occupato dall'Atalanta che insegue il Milan capolista.

