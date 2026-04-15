Settore giovanile Under 16 pareggio e play off Con la capolista Ascoli finisce 1-1

Il Perugia Under 16 ha concluso il campionato con un pareggio per 1-1 contro la capolista Ascoli. La partita si è giocata in casa dei biancorossi e il risultato ha permesso alla squadra di qualificarsi ai play off. La sfida è stata equilibrata e ha deciso le sorti della stagione per il settore giovanile. La squadra si prepara ora alle prossime fasi della competizione.

Un pareggio, in casa, che vale un posto nei play off. Si conclude con un pari con la capolista Ascoli il campionato del Perugia Under 16. Un punto pesante, che consente al Perugia di attendere, osservando il riposo nell’ultima giornata, gli avversari con un posto già negli spareggi play-off, in programma il 3 maggio. I due gol tutti nel secondo tempo. Ospiti avanti al 3? con Catanzaro. Il Perugia trova il pari al 30? con Marinelli. Una partita intensa e combattuta, caratterizzata da un primo tempo conclusosi a reti bianche ma molto piacevole da vedere, con occasioni sia da una parte che dall’altra. La traversa, colpita su punizione da Cirillo, nega ai padroni di casa di rientrare negli spogliatoi davanti nel punteggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settore giovanile. Under 16, pareggio e play off. Con la capolista Ascoli finisce 1-1 Settore giovanile - L’iniziativa della "Figc» per il fair play con "Esordienti B» e Under 15 femminile. "Partita applaudita»: Castelnuovo protagonistaIl Castelnuovo, da sempre all’avanguardia nei progetti che pongono giovani e sociale al primo posto, ha preso parte al progetto della "Figc" della... Settore giovanile. Sollievo Juniores. Supera il Grosseto e vola ai play-offChe play-off siano! la Juniores bianconera, grazie al successo di ieri pomeriggio nel derby con il Grosseto, ha chiuso la stagione regolare al...