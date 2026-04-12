Settore giovanile Sollievo Juniores Supera il Grosseto e vola ai play-off

La squadra giovanile ha concluso la stagione regolare al secondo posto, grazie alla vittoria nel derby contro il Grosseto. Con questa prestazione, la formazione ha superato la fase di campionato e si è qualificata per i play-off, rimanendo alle spalle dell’unica squadra in testa alla classifica. La partita di ieri pomeriggio ha determinato l’accesso agli spareggi dopo aver ottenuto risultati positivi nel corso della stagione.

Che play-off siano! la Juniores bianconera, grazie al successo di ieri pomeriggio nel derby con il Grosseto, ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, dietro all’inarrivabile Scandicci, staccando il pass per gli spareggi. A decidere il match, chiuso in 9, per le espulsioni del portiere Trapassi e di Ronchi (anticipatamente negli spogliatoi anche il tecnico Bonifacio), è stata la rete di Ruiz nel primo tempo. Ai play-off i bianconeri ospiteranno il Montevarchi, classificatosi al quinto posto. Un’ottima stagione quella condotta dalla Juniores, guidata nella prima parte di stagione da Gill Voria, poi passato in prima squadra, ma sempre vicinissimo ai suoi ragazzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Sollievo Juniores. Supera il Grosseto e vola ai play-off Lucchese - Settore giovanile. "Juniores» a ViareggioPosticipo della seconda giornata del girone di ritorno per la Lucchese che, oggi, alle 15, andrà a far visita alla Croce Verde Viareggio. Settore giovanile - "Juniores». Il trofeo "Marchini» alla Folgor MarliaLa Folgor Marlia ha vinto il Memorial Mauro Marchini, riservato quest’anno alle "Juniores", con un combattuto triangolare al "Nardini".