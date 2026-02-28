Il Castelnuovo, da sempre all’avanguardia nei progetti che pongono giovani e sociale al primo posto, ha preso parte al progetto della " Figc " della " Partita applaudita " che ha riscosso molto successo. Nell’ultimo fine settimana, nel corso delle partite che si sono svolte al "Nardini", quella dei "Giovanissimi B" 2012 tra Castelnuovo e Folgor Marlia, e quella delle Under 15 femminile, tra Castelnuovo e Vigor Rignano, si è tenuta tale iniziativa che ha coinvolto anche gli spettatori. Infatti il progetto "Partita applaudita" è rivolto soprattutto al pubblico, spesso protagonista di episodi sgradevoli. In altri termini gli spettatori hanno seguito le partite dando esclusivamente contributi positivi, ovvero applausi, incitamenti, senza urla, senza offese, senza indicazioni tecniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile - L’iniziativa della "Figc» per il fair play con "Esordienti B» e Under 15 femminile. "Partita applaudita»: Castelnuovo protagonista

