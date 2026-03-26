Le sagre del weekend in Toscana | ecco dove andare tante feste nei paesi

In Toscana, nel primo fine settimana di primavera, si svolgono numerose sagre e feste di paese. Questi eventi coinvolgono vari comuni della regione, che organizzano manifestazioni dedicate a specialità locali e tradizioni. La stagione delle sagre, infatti, inizia con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti in diverse località.

Firenze, 26 marzo 2026 – E’ il primo weekend di primavera. Ed entra nel vivo la stagione delle sagre e delle feste di paese. Tante occasioni per assaporare le tipicità gastronomiche che rendono la Toscana unica al mondo. Un bel momento per stare insieme, in relax. Ascoltando buona musica (diverse sagre si organizzano anche per il ballo) e magari visitare i paesi che ospitano le feste stesse. A latere delle sagre, diverse associazioni organizzano visite guidate. Ma ecco dove andare e cosa fare. Potete trovare tanti appuntamenti anche sul sito Sagre Toscane. La sagra del Locio. Il calendario gastronomico della Valdisieve si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina rurale toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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