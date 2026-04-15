Sessismo in Accademia Militare | Ci ha costretti a pulire i tombini a spostare sassi e a sradicare erba

Il 15 aprile 2026, a Modena, sono emerse accuse di comportamenti discriminatori e di sessismo all’interno di un’accademia militare. Un ex allievo ha riferito che, durante il periodo di addestramento, lui e altri erano stati costretti a svolgere compiti come pulire tombini, spostare sassi e sradicare erba, attività considerate non proprie del loro ruolo. In particolare, ha contestato che fosse loro stato assegnato il compito di pulire i cavalli, attività ritenuta da lui non prevista in precedenza.

Modena, 15 aprile 2026 – “ Pulivamo i tombini, spostavamo sassi, sradicavamo erbetta. Fare il bidet ai cavalli è compito dei palafrenieri? Non ci era mai stato impartito come compito prima dell’arrivo al centro ippico di Modena. Mi sono sentito umiliato e vedevo la sofferenza negli occhi dei miei colleghi”. Hanno testimoniato ieri in aula due carabinieri che rientrano tra gli undici ex soldati che uno dopo l’altro hanno denunciato il tenente colonnello dell’Esercito Giampaolo Cati. L’ufficiale – presente in aula – è imputato per stalking, violenza privata e abuso di autorità nei confronti di undici sottoposti appunto, quattro donne e sette uomini, ovvero i propri inferiori – tutti rappresentati dall’avvocato Massimiliano Strampelli - al centro ippico dell’Accademia Militare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sessismo in Accademia Militare: “Ci ha costretti a pulire i tombini, a spostare sassi e a sradicare erba” Leggi anche: Sessismo in Accademia. “Cati ci mortificava sempre, era aggressivo con noi e avevamo molta paura” L’analista militare: a rischio le truppe in Medio Oriente. “Costretti a reagire se ci sono vittime”Roma, 13 marzo 2026 – “La strategia iraniana si basa sul principio del caos organizzato e chiunque si intrometta in questa guerra diventa un...