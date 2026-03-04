In un’accademia militare, alcune studentesse hanno raccontato di aver subito comportamenti sessisti e atteggiamenti aggressivi da parte di un docente. Una di loro ha riferito di aver ricevuto insulti come “non puoi essere così goffa, sei proprio una incapace” e di aver provato sensazioni di mortificazione. Le studentesse hanno sottolineato che, in passato, in un’altra istituzione, si erano sentite rispettate come donne.

“Non puoi essere così goffa, sei proprio una incapace”. "Mi sono sentita mortificata; alla Nunziatella queste cose non accadevano: là mi sentivo rispettata come donna ma a Modena no. Parlare con lui? Impossibile, quella era casa sua ed era aggressivo". Erano ancora scosse, nonostante il tempo trascorso. ‘L’ho superata? Credo di no’ – hanno affermato. Ieri mattina in aula hanno testimoniato contro il tenente colonnello dell’Esercito Giampaolo Cati alcune delle presunte vittime di stalking da parte dell’ufficiale. Il processo, è noto, vede alla sbarra il tenente colonnello per i reati di stalking, violenza privata con abuso dei poteri e di autorità, minacce e ingiurie ai propri inferiori, quattro donne e sette uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sessismo in Accademia. “Cati ci mortificava sempre, era aggressivo con noi e avevamo molta paura”

Carnevali: “Seconde squadre? Noi ci avevamo provato, ma il Milan ci aveva già pensato”SASSUOLO, ITALY - JANUARY 03: Giovanni Carnevali, CEO and Managing Director of US Sassuolo Calcio, looks on prior to the Serie A match between US...

Carlo Ponti Jr: «Mamma Sophia Loren? È gagliarda come sempre. Ci portava sempre sul set, stava sempre con noi, ha saputo veramente gestire anche la vita in famiglia»Carlo Ponti ha ripercorso la sua infanzia: «La mia vita è sempre stata normale, mia madre è sempre stata molto conviviale.