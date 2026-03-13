L’analista militare | a rischio le truppe in Medio Oriente Costretti a reagire se ci sono vittime

Da quotidiano.net 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un analista militare ha dichiarato che le truppe presenti in Medio Oriente sono a rischio e potrebbero essere costrette a reagire in caso di vittime. Ha inoltre spiegato che la strategia iraniana si fonda sul caos organizzato e che qualsiasi intervento da parte di altri attori potrebbe renderli obiettivi. La situazione rimane tesa e imprevedibile.

Roma, 13 marzo 2026 – “La strategia iraniana si basa sul principio del caos organizzato e chiunque si intrometta in questa guerra diventa un obiettivo potenziale. Gli iraniani sanno che nel nostro pubblico occidentale, soprattutto europeo, c’è la paura dell’escalation, paura della guerra e che i costi materiali e umani di un conflitto vanno percettivamente decuplicati”. È quanto afferma Marco di Liddo, direttore del Cesi commentando l’attacco missilistico a Camp Singara, la base militare italiana di Erbil. Iran, Tajani: "Ad Erbil attacco grave, solidarietà a nostri militari" Tajani ha ribadito che l’Italia non è coinvolta in nessuna guerra. Ma questo attacco dimostra che anche le basi italiane, percepite come estensioni del potere occidentale, sono un obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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