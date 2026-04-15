Sessismo e body shaming contro di me La furia di Marina Berlusconi su Travaglio & C | Che poverini…

Marina Berlusconi ha espresso una forte reazione in merito a un articolo pubblicato due giorni fa su un quotidiano. La donna ha denunciato di aver subito episodi di sessismo e body shaming, criticando aspramente le affermazioni contenute nel pezzo. La sua dichiarazione si è concentrata sulla condanna di quanto definito comportamenti offensivi e ingiuriosi rivolti a lei. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo dei media e dell’opinione pubblica.

E’ durissima la reazione di Marina Berlusconi all’articolo, pubblicato due giorni da dal “ Fatto Quotidiano “, in cui si ipotizzava una sua discesa in campo, nel solco del padre: quelle strane ironie sui suoi consulenti, presi da “Ciao Darwin”, sull’hobby consolatorio della palestra, sulla chirurgia estetica, sul tono della sua voce “infantile”, sulla sua unica attività di pettinatrice di piante e di tutor delle fidanzate del padre morto. Roba triste e volgare, anche falsa, secondo la presidente di Fininvest, che oggi ha dato alla luce una nota durissima nella quale definisce “poverini” i Travaglio e Corrias (autore dell’articolo) per le sciocchezze scritte, compresa quella sul suo imminente impegno politico, definendo comunque “medaglie” al petto tutti gli articoli contro lei e il padre da parte del “Fatto Quotidiano”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Sessismo e body shaming contro di me”. La furia di Marina Berlusconi su Travaglio & C: “Che poverini…” Notizie correlate Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la letteraMarina Berlusconi scende in campo, ma per rispondere a tono all’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano a firma di Pino Corrias, che la ritraeva... Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti: "Complimenti, a Sanremo anche quello che fa body shaming e battute omofobe". Pucci replica cosìL'annuncio di Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026 sta facendo molto discutere. Tutti gli aggiornamenti Marina Berlusconi contro Il Fatto: 'Discesa in campo? Fantasie, disprezzano le donne'Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto 'dialogue coach' per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo ... ansa.it Marina Berlusconi: «Io in campo? La solita fantomatica idea. Contro di me un disprezzo cavernicolo per il genere femminile»Marina Berlusconi scrive a Dagospia e risponde a un articolo del Fatto quotidiano: «Quelle su di me sono idee retrograde, misogine e profondamente patriarcali» ... corriere.it