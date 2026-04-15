Marina Berlusconi contro Travaglio la reazione all’articolo cavernicolo del Fatto che disprezza le donne | la lettera

Marina Berlusconi ha risposto pubblicamente all’articolo del Fatto Quotidiano scritto da Pino Corrias, che la ritraeva mentre si allenava con un coach in vista di futuri comizi. La reazione segue le accuse rivolte all’articolo, che la coinvolgevano in un contesto di discussioni pubbliche. La notizia si concentra sulla replica di Marina Berlusconi, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui commenti del giornalista.

Marina Berlusconi scende in campo, ma per rispondere a tono all’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano a firma di Pino Corrias, che la ritraeva intenta ad allenarsi la voce con un coach in vista di futuri comizi. Con una lettera inviata a Dagospia, la presidente di Fininvest e Mondadori smentisce tutto, dall’ipotesi di una sua candidatura al fantomatico dialogue coach, fino all’attribuzione di alcuni suoi testi a Ciao Darwin. Dietro queste ricostruzioni, scrive, si nascondono «i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei cavernicolo», con tanto di «spiccata attitudine» a quello che «i suoi colleghi progressisti chiamerebbero body shaming».🔗 Leggi su Open.online

'STEFANIA CRAXI & MARINA BERLUSCONI. IL 'NUOVO' CHE AVANZA'. MARCO TRAVAGLIO #news #shorts

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