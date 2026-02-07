Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti | Complimenti a Sanremo anche quello che fa body shaming e battute omofobe Pucci replica così

La polemica si infiamma dopo l’annuncio di Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026. Selvaggia Lucarelli lo critica duramente, accusandolo di aver fatto commenti sessisti e battute omofobe. Pucci risponde, spiegando le sue posizioni e difendendosi dalle accuse. La scelta del comico, infatti, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e le altre star dello spettacolo.

L'annuncio di Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026 sta facendo molto discutere. Sia per il modo in cui è stato annunciato (la foto del comico con lato b scoperto), sia per alcune passate dichiarazioni di Andrea Pucci stesso. A sottolinearlo la sempre ben attenta Selvaggia Lucarelli. La.🔗 Leggi su Today.it

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Carlo Conti, criticando la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi condurrà il Festival di Sanremo 2026.

Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, bodyshaming su Schlein e battute omofobeSelvaggia Lucarelli ha criticato Carlo Conti per aver scelto Andrea Pucci come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026: la polemica social. virgilio.it

Selvaggia Lucarelli, la stoccata contro Carlo Conti dopo l’annuncio di Pucci a Sanremo 2026Dopo l'annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026, scoppia la polemica: Selvaggia Lucarelli contro Andrea Pucci. Il motivo. donnaglamour.it

Andrea Pucci nudo su IG: "Sanremo... Sto arrivando!". Criticata la presenza al Festival del comico, "fascista, omofobo, sessista". Selvaggia Lucarelli: "E' quello che fa body shaming su Elly Schlein". #ANSA facebook

