Il tavolo si riunirà trimestralmente, con calendario prefissato e definizione preventiva dei temi da trattare. La discussione sarà basata sui dati e le analisi forniti da ciascun soggetto in merito alle proprie specifiche attività. Il tavolo, insediato nei giorni scorsi dal sindaco Alessandro Barattoni alla presenza del Prefetto Raffaele Ricciardi, sarà coordinato dall’assessora alle Politiche sociali Roberta Mazzoni. Ne faranno parte i Servizi sociali Comunali, l’Ausl della Romagna (con il servizio Dipendenze patologiche, i dipartimenti Salute mentale, Sanità pubblica e Cure primarie) la Prefettura, gli enti gestori dei servizi di bassa... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Servizi sociali: il Comune promuove la nascita del “Tavolo di coordinamento territoriale su politiche e interventi di bassa soglia”

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