Servizi sociali la denuncia del M5S | Milioni di euro congelati nei cassetti della burocrazia ci sono pure i fondi per Palermo

Il Movimento 5 Stelle ha denunciato che milioni di euro destinati ai servizi sociali in Sicilia e Palermo sono ancora bloccati a Roma a causa di problemi di rendicontazione. I fondi, che avrebbero dovuto essere utilizzati per sostenere le attività sociali nelle due aree, risultano congelati nelle casse dello Stato. La questione riguarda esclusivamente la mancata presentazione dei documenti necessari per la rendicontazione.

I soldi per i servizi sociali, destinati alla Sicilia e a Palermo, bloccati a Roma dallo Stato a causa della mancata rendicontazione. Il caso sbarca in parlamento, dove il Movimento 5 Stelle presenterà un'interrogazione ai ministri del Lavoro e dell'Economia. "Milioni di euro destinati ai servizi sociali - denuncia la deputata Daniela Morfino - restano congelati nei cassetti della burocrazia. Un insulto ai cittadini che non possiamo più tollerare". L'interrogazione riguarderà la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali (Fnps): "I dati che emergono dai documenti ufficiali della Regione Siciliana e del Comune di Palermo - prosegue Morfino - sono allarmanti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Il ministro Salvini in visita a Furci: "Serve tagliare la burocrazia velocemente. I fondi ci sono e non sono quelli del Ponte"«Dal mio sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta, tutti i sindaci, tecnici e gli imprenditori mi chiedono soldi, abbiamo messo 100 milioni...

Un ’conto’ da 15 milioni. Servizi sanitari e sociali nei programmi della Sds. La povertà cresce ancoraUn investimento di oltre 15 milioni di euro nelle previsione del bilancio economico della Società della Salute presentato all’assemblea dei sindaci.

Una selezione di notizie su Servizi sociali la denuncia del M5S...

Temi più discussi: Fondi per i servizi sociali bloccati, la denuncia di M5S; Fondi per i servizi sociali bloccati, la denuncia di M5S; 9 MARZO: SCIOPERO GENERALE. RIPRENDIAMOCI TUTTO!; Io non ti credo più. Il grido di Antigone per i giovani detenuti.

Fondi per i servizi sociali bloccati, la denuncia di M5SL’interrogazione della deputata Morfino: in Sicilia la spesa rendicontata è ferma al 34%, la legge vieta, con una soglia così bassa, di sbloccare altre risorse ... msn.com

Un ’conto’ da 15 milioni. Servizi sanitari e sociali nei programmi della Sds. La povertà cresce ancoraUn investimento di oltre 15 milioni di euro nelle previsione del bilancio economico della Società della Salute presentato all’assemblea dei sindaci. Saranno divisi tra l’area sanitaria (6,9 milioni) e ... lanazione.it

Ma vi rendete conto In Italia abbiamo due milioni di analfabeti totali. E tredici milioni di semianalfabeti, cioè a dire, sanno fare la loro firma, ma non capiscono ciò che leggono e hanno perso l'uso della scrittura. E indovinate su che cosa basano le loro convinz - facebook.com facebook

7,7 milioni di #donne italiane in età da lavoro sono inattive, tagliate fuori dal mercato del lavoro. Per quale ragione La principale è la cura dei figli o dei parenti anziani (34,2%), che spiega invece solo il 2,5% dell’inattività maschile. Insomma, siamo ancora lì. x.com